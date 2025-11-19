Hakimi PSG stagione da fuoriclasse per l’ex Inter | il terzino marocchino conquista il Pallone d’Oro africano 2025

Hakimi PSG, l’ex difensore dell’Inter ha incantato l’Europa: il terzino vince il Pallone d’Oro africano 2025. I dettagli Achraf Hakimi ha conquistato il Pallone d’Oro africano 2025. Il terzino marocchino del Paris Saint-Germain è stato premiato con il massimo riconoscimento individuale del calcio continentale, coronando una stagione straordinaria sotto la guida di Luis Enrique. L’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

