haiti panama capo verde al mondiale non sono una favola sono parte del business di infantino faz

Come riporta La Faz, il Mondiale che sta prendendo forma assomiglia sempre meno a un torneo d’élite e sempre più a un caleidoscopio di storie sorprendenti, talvolta affascinanti, talvolta discutibili. Le qualificazioni hanno infatti prodotto una serie di “favole” (o almeno così le tratta la narrazione dominante) – da Curaçao a Haiti, da Panama a Capo Verde – che sembrano incarnare la magia romantica del calcio globale. Il punto è che dietro l’immagine scintillante delle imprese inattese si cela un meccanismo ben più complesso, dove l’allargamento del format e le strategie identitarie delle federazioni rischiano di trasformare il tutto in una questione artificiosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

