Hai una moneta? studente fuorisede minacciato vicino alla stazione | arrestato un ventenne

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava raggiungendo la stazione centrale per prendere il treno che lo avrebbe riportato a casa, ma un giovane lo avrebbe minacciato per portargli via i soldi. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver tentato di rapinare uno studente fuorisede dalle parti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

