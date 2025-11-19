Ha cercato di violentarmi nel bagno del bar | l' amica nota la sua assenza e mette in fuga l' uomo

Dopo averla attesa invano, ha deciso di scendere nel seminterrato e ha aperto la porta della toilette, trovandosi davanti l'amica in evidente difficoltà. Si sarebbe salvata così una giovane che ha raccontato di aver subito un tentativo di violenza sessuale nel bagno di un bar di Torino in cui. 🔗 Leggi su Today.it

«Voleva violentarmi nel bagno di un bar, un'amica mi ha salvata»: a Torino la denuncia di una ragazza di 23 anni - La polizia sta indagando su un presunto episodio di violenza sessuale avvenuto martedì mattina (18 novembre) in un bar di via Tripoli, nel quartiere Santa Rita, a Torino. Da msn.com

«Un uomo ha cercato di violentarmi», la denuncia della 22enne veneziana che si trovava in vacanza in Puglia - Ed ora sul suo racconto sono scattate le indagini per accertare quanto avvenuto e risalire al responsabile dell'aggressione a sfondo sessuale. Riporta ilgazzettino.it