Guild Wars Reforged | il ritorno del leggendario MMORPG con supporto moderno grafica aggiornata e ottimizzazione completa
ArenaNet, in collaborazione con lo studio 2weeks, ha ufficialmente annunciato Guild Wars Reforged, la versione modernizzata e definitiva del celebre MMORPG lanciato quasi vent’anni fa. L’uscita è prevista per il 3 dicembre su PC, disponibile sia su Steam sia tramite download diretto dal sito ArenaNet, al prezzo di 19,99 euro. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori storici, mentre i nuovi utenti potranno acquistare il pacchetto completo in un’unica soluzione. Guild Wars Reforged non si limita a riproporre i contenuti originali: l’obiettivo è preservare l’identità del gioco rendendolo adatto alle tecnologie moderne, con miglioramenti grafici, supporto nativo ai controller, ottimizzazione per Steam Deck e nuove funzionalità pensate per un pubblico attuale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Saber Guild Trento - facebook.com Vai su Facebook
Guild Wars Reforged è stato annunciato su PC, l'MMORPG del 2005 torna con tante migliorie - Guild Wars Reforged riunisce Prophecies, Factions e Nightfall in un pacchetto unico, con grafica aggiornata, supporto controller e Steam Deck. Scrive msn.com
Guild Wars Reforged: il classico MMO torna in vita - sviluppo 2weeks, ha annunciato Guild Wars Reforged, la versione rinnovata e potenziata dello storico MMORPG. Lo riporta vgmag.it