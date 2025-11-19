ArenaNet, in collaborazione con lo studio 2weeks, ha ufficialmente annunciato Guild Wars Reforged, la versione modernizzata e definitiva del celebre MMORPG lanciato quasi vent’anni fa. L’uscita è prevista per il 3 dicembre su PC, disponibile sia su Steam sia tramite download diretto dal sito ArenaNet, al prezzo di 19,99 euro. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori storici, mentre i nuovi utenti potranno acquistare il pacchetto completo in un’unica soluzione. Guild Wars Reforged non si limita a riproporre i contenuti originali: l’obiettivo è preservare l’identità del gioco rendendolo adatto alle tecnologie moderne, con miglioramenti grafici, supporto nativo ai controller, ottimizzazione per Steam Deck e nuove funzionalità pensate per un pubblico attuale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Guild Wars Reforged: il ritorno del leggendario MMORPG con supporto moderno, grafica aggiornata e ottimizzazione completa