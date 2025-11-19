Guida Michelin 22 nuovi ristoranti raggiungono la stella
Nella cornice del Teatro Regio di Parma brilla la 71esima edizione della Guida Michelin Italia. Tra 22 ristoranti che conquistano la loro prima stella, sono molti i volti giovani in questa selezione diretta, anche per l’edizione 2026, dal direttore della guida rossa, Sergio Lovrinovich. Nel firmamento dell’annuale pubblicazione dedicata a turismo e gastronomia, la stella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
