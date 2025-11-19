Guida Michelin 2026 tutte le new entry | l’elenco completo dei nuovi premiati

Presentata al Teatro Regio di Parma la Guida Michelin Italia 2026, 71esima edizione della celebre "Rossa" dedicata al nostro Paese che si conferma tra le eccellenze mondiali della gastronomia. Nella costellazione astrale del gusto, come ogni anno, diverse new entry. Spicca in particolare una nuova insegna che ha conquistato le ambite tre stelle, mentre due ristoranti sono entrati ufficialmente nella categoria della doppia stella. Prima stella invece per ben 22 attività, che fanno così il loro ingresso nell'élite gastronomica italiana. Guida Michelin Italia 2026: il nuovo ristorante tre stelle. Nell'eccellenza delle tre stelle Michelin è entrato La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, situato a Serralunga d'Alba, in provincia di Cuneo.

