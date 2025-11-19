Guida Michelin 2026 quattro nuove stelle in Lombardia che si conferma al vertice Ma perde un bistellato

Milano, 19 novembre 2025 – Quattro nuovi ristoranti stellati in tre diverse province, tante conferme e due riconoscimenti speciali. Un’edizione che conferma la solidità gastronomica della Lombardia quella 2026 della Guida Michelin, presentata oggi al Teatro Regio di Parma. Leadership nazionale. Nessun acuto particolare ma il maggior numero di new entry, 4 delle 22 totali, e soprattutto il confermato ruolo di leadership con on 64 ristoranti stellati (lo scorso anno erano 61): 3 tre stelle, 6 due stelle e 55 una sella. Milano è invece quarta a livello di province con 20 ristoranti stellati: 1 tre stelle, 4 due stelle e15 una stella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guida Michelin 2026, quattro nuove stelle in Lombardia che si conferma al vertice. Ma perde un bistellato

