Presentata la nuova Guida Michelin Italia. A guadagnare i riflettori è stato Michelangelo Mammoliti, chef de La Rei Natura in Piemonte, che ha guadagnato la terza stella, unendosi al ristretto club di 15 ristoranti tristellati del nostro Paese: tutte confermate infatti le élite della gastronomia. Accanto alle new entry, la lista 2026 tuttavia presenta anche alcune novità in negativo, con alcune attività che hanno perso la stella per una serie di ragioni differenti. A stupire la stampa del settore è soprattutto il giudizio al Miramonti l’Altro di Concesio (Brescia) di chef Philippe Léveillé, passato da due a una stella. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guida Michelin 2026, quali ristoranti hanno perso la stella