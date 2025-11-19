Più di 125 new entry per un totale di quasi 2 mila ristoranti citati. È la nuova Guida Michelin Italia, 71esima edizione della celebre Rossa, presentata al Teatro Regio di Parma. Un segnale che conferma il nostro Paese come un’eccellenza gastronomica a livello mondiale. Tra le novità, spicca il tristellato La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti, unico ingresso nell’élite del gusto. Sono invece ben 22 le attività, dal mare alle montagne, dalla città alle province, che hanno conquistato la loro prima stella. Ecco l’elenco completo dell’edizione 2026. Tutti i ristoranti tristellati dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guida Michelin 2026: l’elenco completo dei ristoranti stellati