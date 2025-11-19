guida michelin 2026 ecco le nuove stelle

È stata presentata oggi, 19 novembre, la Guida Michelin 2026, un momento molto atteso nel mondo della ristorazione d’eccellenza. Tante le nuove stelle, per un’edizione che a distanza di 71 anni dalla prima continua a rispecchiare i gusti di un Paese – l’ Italia – che da sempre fa del cibo e della cultura culinaria un suo punto cardine. La cerimonia si è tenuta a Parma (dopo l’ appuntamento dell’anno scorso a Modena ) sul palcoscenico del Teatro Regio. Sono oltre 125 le new entry, da Nord a Sud, per un totale di quasi 2000 ristoranti citati. Nel complesso, la selezione 2026 della Guida Michelin Italia comprende 394 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

