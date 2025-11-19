Guida Michelin 2026 ecco le nuove stelle

Lapresse.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata oggi, 19 novembre, la Guida Michelin 2026, un momento molto atteso nel mondo della ristorazione d’eccellenza. Tante le nuove stelle, per un’edizione che a distanza di 71 anni dalla prima continua a rispecchiare i gusti di un Paese – l’ Italia – che da sempre fa del cibo e della cultura culinaria un suo punto cardine. La cerimonia si è tenuta a Parma (dopo l’ appuntamento dell’anno scorso a Modena ) sul palcoscenico del Teatro Regio. Sono oltre 125 le new entry, da Nord a Sud, per un totale di quasi 2000 ristoranti citati. Nel complesso, la selezione 2026 della Guida  Michelin  Italia comprende 394 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

guida michelin 2026 ecco le nuove stelle

© Lapresse.it - Guida Michelin 2026, ecco le nuove stelle

Altre letture consigliate

guida michelin 2026 nuoveGuida Michelin 2026, ecco le nuove stelle - È stata presentata oggi, 19 novembre, la Guida Michelin 2026, un momento molto atteso nel mondo della ristorazione d'eccellenza. Da lapresse.it

guida michelin 2026 nuoveGuida Michelin Italia 2026, ecco a chi sono andate le nuove stelle - L'Italia si conferma il paese con più ristoranti stellati al mondo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

guida michelin 2026 nuoveGuida Michelin 2026, quattro nuove stelle in Lombardia che si conferma al vertice. Ma perde un bistellato - Entrano nella prestigiosa ‘Rossa’ Senso Lake Garda Alfio Ghezzi di Limone sul Garda, Abba e Procaccini a Milano e Olio di Origgio. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Michelin 2026 Nuove