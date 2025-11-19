Guida Michelin 2026 a Napoli c'è un nuovo ristorante stellato | è Alain Ducasse all'Hotel Romeo

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ristorante Alain Ducasse, che sorge all'interno dell'Hotel Romeo, guadagna una Stella Michelin nella Guida 2026 che sarà svelata questa sera. Una Stella Michelin anche per Umberto a Mare a Ischia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

