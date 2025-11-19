Guida Michelin 2026 22 ristoranti ottengono la prima stella | l’elenco completo

(Adnkronos) – È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la "costellazione astrale" 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 'La Rei Natura' di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com