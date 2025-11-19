Guida Michelin 2026 22 ristoranti ottengono la prima stella | l’elenco completo
(Adnkronos) – È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la "costellazione astrale" 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 'La Rei Natura' di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Guida Michelin: Italia sul podio della classifica dei ristoranti stellati nel mondo ilsole24ore.com/art/guida-mich… Vai su X
Abbiamo chiesto a molti cuochi italiani di darci le loro previsioni per la prossima guida Michelin in uscita per mercoledì 19 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Guida Michelin 2026, 22 ristoranti ottengono la prima stella: l'elenco completo - È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la "costellazione astrale" 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 'La R ... Come scrive adnkronos.com
Guida Michelin 2026: tutti i nuovi ristoranti stellati italiani - Chi prende la stella in Italia con la Guida Michelin 2026: l'elenco completo dei ristoranti italiani che si aggiudicano un macaron, ma anche chi si aggiudica la seconda e la terza stella. Scrive dissapore.com
Guida Michelin Italia 2026: 22 nuovi ristoranti stellati. A Rimini brilla Da Lucio - Premiata, con la stella Michelin, la cucina del cattolichino Jacopo Ticchi ... altarimini.it scrive