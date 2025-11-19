Guida Michelin 100 anni di stelle per chi viaggia
Per i gourmet resta la stella polare per raggiungere i migliori ristoranti. Ma in realtà i fratelli Michelin non la inventarono, nel 1900, per questo scopo ma per essere uno strumento utile per i viaggiatori. Ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
