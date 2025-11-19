Guida ad un uso consapevole degli sconti del Black Friday Primo | no ad acquisti d’impulso

Introdotto in Italia nel 2011, il Black Friday – il “venerdì degli sconti” – ormai dura per l’intero mese di novembre. Nel 2024 ha generato un giro d’affari di oltre 4 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2019. Con il 45% degli italiani che ha acquistato capi d’abbigliamento o calzature. Un incremento simile, evidentemente, non rispecchia alcun bisogno reale. Durante il Black Friday si compra per il gusto di comprare: perché le campagne pubblicitarie alimentano la FOMO, paura di perdersi l’occasione. Le conseguenze, però, sono reali eccome. Secondo il WWF, nell’ultima settimana di novembre il trasporto su gomma delle merci verso magazzini e negozi di tutt’Europa rilascia oltre un milione di tonnellate di CO2, il 94% in più rispetto a una settimana qualsiasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guida ad un uso consapevole degli sconti del Black Friday. Primo: no ad acquisti d’impulso

