Guerra in Ucraina il piano top secret degli Usa per la pace
L’amministrazione Trump, secondo quanto riferito da Axios sulla base di contatti riservati tra interlocutori americani e russi, starebbe lavorando con Mosca alla definizione di una bozza di pace per l’Ucraina composta da 28 punti. La proposta, modellata sul recente documento a 20 punti utilizzato per la tregua a Gaza, includerebbe un riconoscimento da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi della Crimea e del Donbass come territori russi — senza però pretendere che l’Ucraina faccia altrettanto — insieme a restrizioni sulle dimensioni dell’ esercito ucraino e sull’utilizzo di armamenti a lungo raggio, in cambio di garanzie di sicurezza fornite da Washington. 🔗 Leggi su Lettera43.it
