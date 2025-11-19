Guerra in Ucraina | gli Stati Uniti lavorano a un piano di pace segreto con Mosca in 28 punti

Guerra e missili continuano a devastare l’Ucraina, eppure, sottotraccia, sembra che la diplomazia abbia nuovamente cominciato a muoversi. Secondo quanto riportato da Axios, infatti, l’amministrazione Trump starebbe lavorando segretamente assieme alla Russia per redigere un nuovo piano volto a porre fine alla guerra in Ucraina. Il piano in 28 punti. Il piano, secondo quanto riferito dalle fonti citate da Axios, si articola attorno a quattro pilastri generali: la pace in Ucraina, le garanzie di sicurezza, la sicurezza complessiva in Europa, e le future relazioni fra gli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra in Ucraina: gli Stati Uniti lavorano a un piano di pace segreto con Mosca (in 28 punti)

News recenti che potrebbero piacerti

Il piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Che assomiglia molto a quello per Gaza https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/piano-segreto-usa-russia-ucraina-28-punti/ - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Saverio Garofani non è solo un consigliere del Presidente Mattarella. E’ il segretario del Consiglio Supremo di Difesa che lunedì si è riunito per ribadire il sostegno militare all’Ucraina e definire un piano strategico contro la guerra ibrida, mentre ogg Vai su X

Guerra in Ucraina: gli Stati Uniti lavorano a un piano di pace segreto con Mosca (in 28 punti) - Secondo quanto riportato da Axios gli Stati Uniti e la Russia starebbero lavorando a un piano di pace in 28 punti. Da panorama.it

Ucraina, il piano “segreto” di Stati Uniti e Russia in 28 punti per porre fine alla guerra: rebus confini e garanzie di sicurezza - Un piano di pace in 28 punti che in segreto, ma neanche troppo considerato che gli “spifferi” sono arrivati al sito Axios e al Wall Street Journal, vede Stati Uniti e Russia negoziare per porre fine a ... Riporta msn.com

Il piano (segreto) di Stati Uniti e Russia per la pace in Ucraina. Lo scoop di Axios - L’iniziativa, guidata dagli emissari di Trump e Putin, mira a ridefinire sicurezza europea e rapporti bilaterali. Lo riporta ilfoglio.it