Guerra ibrida L’allarme di Crosetto | Rischi catastrofici

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non ha dubbi: la minaccia ibrida è una minaccia reale e può portare "rischi catastrofici". Il titolare della Difesa ha redatto un “non paper“ (un documento non informale) con un piano di intervento che è stato esposto durante il Consiglio Supremo della Difesa di due giorni fa presieduto dal Presidente, Sergio Mattarella. APPROCCIO OLISTICO. Il Piano approntato da Crosetto prevede la costruzione un’ arma cyber civile-militare per combattere la guerra ibrida in corso attraverso un Centro per il contrasto alla guerra ibrida, la specializzazione delle Forze armate per l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, la protezione ‘supply chain’, formazione anti-minacce cognitive e esercitazioni in attività cyber-elettromagnetiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

