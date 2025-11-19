Guerra ibrida il report di Crosetto | Siamo sotto attacco servono 5mila unità

Webmagazine24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia l'allarme sulla guerra ibrida con un 'non paper'. "È una guerra combattuta con 'bombe' meno visibili di quelle fisiche – si legge – ma che cadono incessantemente, producendo danni che, se guardiamo le tendenze e se non cambiamo l’approccio, potremmo non essere in grado di contenere. . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

guerra ibrida report crosettoGuerra ibrida, il report di Crosetto: "Siamo sotto attacco, servono 5mila unità" - Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia l'allarme sulla guerra ibrida con un 'non paper'. Segnala adnkronos.com

guerra ibrida report crosettoDifesa, ecco il dossier di Crosetto: 15mila militari in più per la guerra ibrida - Quanto all’Iran, sfrutterebbe proxy regionali (come Houthi e Hezbollah) per “minacciare snodi marittimi cruciali”. Secondo repubblica.it

guerra ibrida report crosettoItalia nel mirino della guerra ibrida russa, serve un esercito di 5mila hacker: il report di Crosetto - La guerra ibrida conta altri protagonisti nel ruolo dei "cattivi": oltre a Mosca, Cina, Iran Corea del Nord. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ibrida Report Crosetto