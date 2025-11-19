Guerra ibrida? Dieci anni di allarmi dagli 007 italiani e dal Parlamento

Nonostante l’eco mediatico e politico delle ultime settimane e giorni abbiano ora acceso i riflettori sull’argomento, la guerra ibrida non è certamente un elemento di novità per i nostri apparati di intelligence. Da oltre un decennio, infatti, l’intelligence italiana monitora, studia e contrasta il panorama delle minacce ibride rivolte verso la Repubblica. Le Relazioni del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica raccontano infatti come l’Italia abbia individuato le evoluzioni e le modalità di attacco e di intrusione dei vettori ibridi all’interno dei tessuti democratici, segnalando come la nostra intelligence non sia mai stata indietro ma abbia, continuamente e minuziosamente, ricomposto i tasselli di un mosaico globale che oggi, composto, chiamiamo come guerra ibrida. 🔗 Leggi su Formiche.net

