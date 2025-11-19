Gruppo Unipol guarda oltre il risiko | Nessun timore di essere scalati

dall’inviato Unipol pianta la sua bandierina nel cuore del potere regolatorio europeo. E lo fa con un messaggio che suona come una sfida al risiko finanziario: "Non temiamo scalate". Carlo Cimbri, presidente del gruppo bolognese, inaugura la nuova sede di Bruxelles sgombrando subito il campo dai sospetti: l’azionariato è "stabile" e destinato a restare tale "per diverso tempo". Tradotto: nessun timore di diventare preda di colossi stranieri. L’arrivo istituzionale nella capitale dell’Ue non è solo una mossa di presenza: è una strategia. Unipol vuole presidiare da vicino un cantiere legislativo sempre più denso — dal Single Rulebook alle norme sul capitale — che rischia di condizionare la capacità delle assicurazioni di investire, proteggere e crescere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

