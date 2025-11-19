Gropello Cairoli furto notturno alla stazione di ricarica per auto elettriche

Gropello Cairoli (Pavia), 19 novembre 2025 - Dalle colonnine dei distributori self-service di carburanti alle stazioni di ricarica per auto elettriche: cambiano le modalità di rifornimento dei mezzi, ma restano sempre tra gli obiettivi dei ladri. Ignoti malviventi hanno infatti preso di mira, nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 19 novembre, la Stazione di ricarica IPlanet a Gropello Cairoli, in località Santo Spirito, lungo la ex Statale 596 "dei Cairoli". Un colpo fruttato i circa 3mila euro che, in base a una prima stima, c'erano nella cassaforte custodita negli uffici, dove i ladri si sono introdotti facendo un buco nel muro dopo essere entrati dall'area ristoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, furto notturno alla stazione di ricarica per auto elettriche

Contenuti che potrebbero interessarti

Una idea regalo by Monica Tana | Gropello Cairoli - facebook.com Vai su Facebook

Gropello Cairoli, furto notturno alla stazione di ricarica per auto elettriche - I ladri si sono introdotti dall'area ristoro e hanno fatto un buco nel muro per accedere agli uffici, dove hanno trovato e tagliato con un flessibile la cassaforte, fuggendo con i contanti contenuti, ... Lo riporta ilgiorno.it

Pavese, ladri rubano in negozio di articoli sportivi, colpo anche in una casa a Gropello Cairoli - Incursione alle 3 di notte, colpo a segno nonostante l'allarme scattato. msn.com scrive