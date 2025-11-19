Grignani-Pausini firmato l’accordo che mette fine alla disputa | la nuova versione della canzone rimarrà sul mercato

Le parti hanno raggiunto un accordo e la versione de La mia storia tra le dita cantata da Laura Pausini non sarà ritirata. La Warner Chappell, società editrice del brano, ha annunciato «di aver risolto positivamente con Gianluca Grignani e Massimo Luca (l’altro autore del brano, ndr ) la controversia nata dalla modifica del testo dell’opera La mia storia tra le dita nella versione pubblicata da Laura Pausini. L’intesa è stata raggiunta mediante un accordo grazie al quale gli autori consentiranno la permanenza sul mercato della predetta versione. Tutte le parti esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto». 🔗 Leggi su Open.online