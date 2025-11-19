Inter News 24 Griezmann dà la carica ai tifosi dell’Atletico Madrid a una settimana dallo scontro europeo contro l’Inter, che sfiderà i colchoneros in Spagna. Antoine Griezmann, l’attaccante francese dell’ Atlético Madrid, ha recentemente parlato della sua carriera e del momento attuale della squadra in un’intervista rilasciata al quotidiano AS, a margine di un evento organizzato da Hyundai. Griezmann ha toccato uno dei momenti più dolorosi della sua carriera, la finale di Champions League del 2016 contro il Real Madrid. Il francese ha ammesso di pensare ancora a quella delusione, quando il suo errore nei calci di rigore ha influito sulla sconfitta della sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Griezmann spaventa l’Inter: «Voglio vincere la Champions League con la maglia dell’Atletico Madrid»