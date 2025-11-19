Greta Thunberg respinta dall’università di Verona | voleva fare un comizio in aula alla vigilia del voto veneto

A Verona la treccia di Giulietta non avrà la concorrenza delle treccine di Greta: l’ateneo scaligero ha infatti negato lo spazio per il suo comizio pro-pal e schierato a sinistra alla vigilia del voto in Veneto. Greta Thunberg è stata bocciata dall’Università di Verona: l’ateneo scaligero non ha infatti concesso l’aula T8 del Polo Zanotto per l’assemblea pubblica organizzata venerdì 21 novembre 2025 dal collettivo Tar. Come relatori erano previsti appunto l’attivista svedese e quello veronese Simone Zambrin: entrambi hanno preso parte alla Global Sumud Flottilla. Verona non vedrà le treccine di Greta: è sufficiente la treccia di Giulietta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Greta Thunberg respinta dall’università di Verona: voleva fare un comizio in aula alla vigilia del voto veneto

