Vietato criticare Gratteri (nella foto). Anche davanti all'evidenza. Le bufale, se a diffonderle in diretta tv è il procuratore di Napoli, si trasformano in bolle di sapone. Scoppiano ed evaporano senza lasciare traccia. E la libertà di stampa diventa un anomalia da debellare. Ecco quindi che attorno alla star togata nonché frontman del partito del No alla riforma della giustizia si alza un muro a sua difesa di quelli mai visti. E a erigerlo è l'Associazione nazionale magistrati che, invece di alzare il dito contro le menzogne sul compianto giudice Giovanni Falcone, propagandate in diretta su La7, dirama una nota che rasenta il paradosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gratteri non accetta critiche sulle sue fake news. L’Anm lo difende: "Attaccato perché è per il No"

