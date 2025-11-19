Il gesto di Mattia Scudieri ha fatto infuriare Grazia, l'ingresso di Carlotta Vendemmia durante la nona puntata sembra aver scavato un solco tra i due concorrenti. L'ultima puntata del Grande Fratello, andato in onda lunedì 17 novembre, ha segnato un momento di svolta nel rapporto tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Nella Casa è infatti entrata Carlotta Vendemmia, fidanzata del concorrente siciliano, che gli ha rivelato di considerarlo ancora il suo compagno, nonostante ciò che aveva scritto sui social. Una decisione che ha diviso i due concorrenti Durante l'incontro, Mattia ha scoperto anche che Grazia era a conoscenza del post in cui Carlotta chiariva la loro relazione, ma aveva preferito non rivelarglielo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Grande Fratello, scintille tra Mattia e Grazia: lui usa i tappi per non sentirla