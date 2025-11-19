Grande Fratello | Rasha contro autori e opinionisti

Grande Fratello 2026: Rasha contro autori e opinionisti, la tensione sale in casa. L’edizione 2026 del Grande Fratello si conferma una delle più turbolente degli ultimi anni. Al centro delle polemiche c’è Rasha, concorrente che negli ultimi giorni ha avuto forti confronti con autori e opinionisti del programma, scatenando un vero e proprio ciclone mediatico. Leggi anche  Isola dei Famosi: prendono il via i casting, cosa emerge dall‘indiscrezione Secondo quanto rivelato da Novella2000 si è visto nelle dirette recenti, Rasha non ha esitato a criticare le decisioni della produzione, accusando gli autori di intervenire troppo nelle dinamiche della casa e di manipolare certe situazioni per creare spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

