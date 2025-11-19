Grande Fratello Jonas | Con Anita c' è complicità e sana competizione VIDEO

Jonas Pepe riflette con Francesca Carrara sul suo percorso nella Casa del Grande Fratello e sul crescente e speciale legame con la piercer Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Jonas: "Con Anita c'è complicità e sana competizione" (VIDEO)

Contenuti che potrebbero interessarti

Omer e Rasha mettono in chiaro i loro sentimenti ? #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello. . Anita a Simone: “È un comportamento da incoerenti” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-punto-di-vista-di-Anita - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Jonas si avvicina a Giulia di notte: i due complici quando Anita non c'è - La notte scorsa Jonas e Giulia si sono annusati e hanno chiacchierato mentre Anita era in giardino con gli altri, i fan: 'Che succede? Come scrive it.blastingnews.com

Grande Fratello, Jonas ‘tradisce’ Anita e si avvicina a Giulia? Coccole a letto di notte/ Immagini spiazzano - Coccole a letto nella notte Immagini spiazzano e scoppia il caos sul web ... Riporta ilsussidiario.net

Jonas e Anita fidanzati ‘fake’ al Grande Fratello 2025?/ Prime liti in Casa e il web nota un dettaglio - Jonas e Anita dividono il pubblico del Grande Fratello 2025: c'è chi ama la coppia e chi invece non è del tutto convinto della loro genuinità ... Lo riporta ilsussidiario.net