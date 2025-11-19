Grande Fratello Ascanio Pacelli rompe il silenzio | Ecco perché noi opinionisti non parliamo quasi mai

Da settimane il pubblico del Grande Fratello si chiede perché gli opinionisti "storici" del programma – Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi – intervengano pochissimo durante le dirette. L'arrivo di Sonia Bruganelli, presenza forte e molto riconoscibile, ha reso il contrasto ancora più evidente. Molti telespettatori hanno iniziato a scrivere ai diretti interessati, e proprio Ascanio ha deciso di rispondere in modo chiaro e diretto. La spiegazione di Ascanio Pacelli. In un video rivolto ai fan, Pacelli ha scelto di fare trasparenza su ciò che accade dietro le quinte del reality. "Sto ricevendo tantissimi messaggi su perché non mi fanno parlare, o perché non parlano Cristina e Floriana", ha esordito.

