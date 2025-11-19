Grande festa a sorpresa per il compleanno della professoressa Mensurati Ci ha insegnato ad amare la cultura

Firenze, 19 novembre 2025 – Amici, parenti, ex studenti, una torta da leccarsi i baffi e l’emozione della sorpresa che non ha età. Sabato 15 novembre la professoressa Alessandra Mensurati ha compiuto 80 anni. E in molti non sono voluti mancare all’appuntamento per festeggiare una donna che ha dedicato la sua vita all’insegnamento. Docente capace di trasformare la letteratura e il teatro in esperienza viva, Mensurati ha accompagnato generazioni di ragazze e ragazzi a spettacoli in tutta Italia: dalle regie di Giorgio Strehler a quelle di Luca Ronconi, dalle tragedie greche in Sicilia agli allestimenti del Teatro Argentina di Roma, fino ai concerti e alle produzioni del Teatro Comunale di Firenze dirette da Zubin Mehta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande festa a sorpresa per il compleanno della professoressa Mensurati. “Ci ha insegnato ad amare la cultura”

