" Il servizio di Fanpage che ricostruisce la rete di amicizie e relazioni di Di Fenza svela, ancora una volta, ciò che purtroppo sappiamo da anni: esiste un pezzo di classe politica dietro cui si celano gli interessi di un'imprenditoria criminale, quella che controlla e devasta i nostri territori. La battaglia di Campania Popolare è contro questi centri di potere. Quando diciamo cambiamo tutto, non parliamo di cambiare qualche faccia in Consiglio regionale: parliamo di cambiare davvero tutto, di rompere un sistema che tiene in ostaggio la Campania. E non si tratta di un problema "di una parte".

© Anteprima24.it - Granato: “Il caso Di Fenza conferma che in Campania c’è un sistema di potere trasversale e criminale”