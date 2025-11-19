Granato | Il caso Di Fenza conferma che in Campania c’è un sistema di potere trasversale e criminale
Tempo di lettura: 2 minuti “ Il servizio di Fanpage che ricostruisce la rete di amicizie e relazioni di Di Fenza svela, ancora una volta, ciò che purtroppo sappiamo da anni: esiste un pezzo di classe politica dietro cui si celano gli interessi di un’imprenditoria criminale, quella che controlla e devasta i nostri territori. La battaglia di Campania Popolare è contro questi centri di potere. Quando diciamo cambiamo tutto, non parliamo di cambiare qualche faccia in Consiglio regionale: parliamo di cambiare davvero tutto, di rompere un sistema che tiene in ostaggio la Campania. E non si tratta di un problema “di una parte”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ciro GranatA, Gianluca Granato, Giuliano GranatA... Mi hanno chiamato in tutti i modi in queste settimane, ma non importa. L'unica cosa che conta davvero è mettere una bella X sul simbolo di Campania Popolare! Il 23 e 24 novembre questo è quello che cont - facebook.com Vai su Facebook