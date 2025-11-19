Gran finale dei dem foggiani con Decaro | Voglio una Puglia in cui tutti arrivano insieme al traguardo

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Capitanata, con un pizzico di scaramanzia, sceglie piazza Giordano per chiudere la campagna elettorale con il candidato presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. “Ha sempre portato fortuna”, ricorda il segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo. In quella stessa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

