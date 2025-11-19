Gran Bretagna nave spia russa vicina | Siamo pronti schierata una fregata

Alta tensione tra Russia e Regno Unito. Il ministro della Difesa britannico, John Healey, parlando a Downing Street, ha spiegato che "una nave spia russa, la Yantar, si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia". Per questo motivo "abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave, durante i quali la Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti ". La nave è "progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini". Secondo il ministro si tratta di una manovra " estremamente pericolosa " da parte delle forze armate russe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gran Bretagna, nave spia russa vicina: "Siamo pronti", schierata una fregata

