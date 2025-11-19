Governo | Nevi ' piena fiducia in Mattarella Quirinale non c' entra con parole Garofani'

Iltempo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il Quirinale non c'entra nulla con quello che afferma o ha affermato Francesco Saverio Garofani, un consigliere del presidente della Repubblica che ha espresso una sua posizione personale che non commentiamo". Lo afferma il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo alla Camera Raffaele Nevi, interpellato da 'Affaritaliani'. "Assolutamente non interveniamo -ribadisce- su quanto è successo tra il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami e il consigliere Garofani. Il presidente dei deputati di Fdi ha espresso un commento rispetto a un articolo giornalistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo nevi piena fiducia in mattarella quirinale non c entra con parole garofani

© Iltempo.it - Governo: Nevi, 'piena fiducia in Mattarella, Quirinale non c'entra con parole Garofani'

Leggi anche questi approfondimenti

Scontro FdI-Colle, Forza Italia: "Piena fiducia in Mattarella. Il Quirinale non c'entra nulla con le parole di Garofani" - "Il Quirinale non c'entra nulla con quello che afferma o ha affermato Francesco Saverio Garofani, un consigliere del presidente della Repubblica che ha espresso una sua posizione personale che non com ... affaritaliani.it scrive

governo nevi piena fiduciaReport: Nevi, 'con Garante opposizioni cercano pretesti per attaccare governo' - “Sul Consiglio dei garanti il governo non può fare assolutamente nulla, perché non ha pieni poteri. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Nevi Piena Fiducia