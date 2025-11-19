Governo | Nevi ' piena fiducia in Mattarella Quirinale non c' entra con parole Garofani'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il Quirinale non c'entra nulla con quello che afferma o ha affermato Francesco Saverio Garofani, un consigliere del presidente della Repubblica che ha espresso una sua posizione personale che non commentiamo". Lo afferma il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo alla Camera Raffaele Nevi, interpellato da 'Affaritaliani'. "Assolutamente non interveniamo -ribadisce- su quanto è successo tra il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami e il consigliere Garofani. Il presidente dei deputati di Fdi ha espresso un commento rispetto a un articolo giornalistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

