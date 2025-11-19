Governo | Meloni da Mattarella poi per Fratelli d' Italia caso chiuso

Venti minuti, più per ribadire la linea che per chiarire. All'indomani dello scontro tra FdI e il Quirinale dopo i virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a Francesco Saverio Garofani, consigliere per la difesa del presidente della Repubblica, incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada a Giorgia Meloni, la premier chiama Sergio Mattarella. Una telefonata in mattinata - che al Colle era attesa già ieri - serve a organizzare l'incontro. Poi, intorno alle 13, Meloni si presenta al Quirinale. Il faccia a faccia, fanno filtrare poco dopo fonti di palazzo Chigi, serve a "ribadire la sintonia istituzionale che esiste tra Palazzo Chigi e il Quirinale, mai venuta meno fin dall'insediamento di questo Governo e della quale nessuno ha mai dubitato". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Meloni da Mattarella, poi per Fratelli d'Italia "caso chiuso"

