E’ attesa per domani, giovedì 20 novembre, la decisione della Commissione europea sulla procedura di infrazione per l’utilizzo dei poteri speciali d el golden power da parte dell’Italia nell’ambito dell’ Ops Unicredit – Banco Bpm. Golden Power, Bruxelles salva Roma?. Secondo quanto riporta Milano Finanza – sottolineando che l’indiscrezione non trova al momento conferme ufficiali -Bruxelles potrebbe inviare già domani una lettera di messa in mor a, ritenendo che il governo abbia ostacolato la libera circolazione dei capitali e interferito con Commissione e BCE. UniCredit, alla fine, si era ritirata dall’operazione anche per le condizioni imposte da Roma, come l’uscita rapida dalla Russia, prosegue MF. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Golden power su Ops Unicredit – Banco Bpm: cosa farà Bruxelles?

Gli indiani di Tata Motors hanno ottenuto le due principali autorizzazioni per l’acquisizione di Iveco. L’ok della Commissione europea per l’Antitrust. L’ok, sebbene condizionato, del Governo italiano per il Golden Power (esercizio dei poteri speciali solo tramite Vai su X

Dal traffico internazionale di armi ai finanziamenti alla politica. È così che un’azienda strategica, sottoposta al golden power della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbe stata trasformata in un crocevia affaristico di interessi che lambirebbero anche la c - facebook.com Vai su Facebook

