Gloria Guida e l' amore per Johnny Dorelli | Guarda ancora i miei film Esce poco però di testa è lucidissimo

Gloria Guida compie 70 anni oggi, mercoledì 19 novembre. "Gli anni se ne sono andati a una velocità che mi lascia senza fiato. Dai 40 in poi hanno messo il turbo", confida l'attrice in un'intervista a Repubblica rilasciata per l'occasione.Insieme a Johnny Dorelli da 46 anni, Guida parla del. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

BUON COMPLEANNO A GLORIA GUIDA CHE OGGI COMPIE 70 ANNI - facebook.com Vai su Facebook

Il 19 novembre del 1955 nasceva l'attrice Gloria Guida - #accaddeoggi Vai su X

Gloria Guida compie 70 anni: i due matrimoni con Jhonny Dorelli, la commedia sexy, il "no" a Quentin Tarantino. «Rifarmi? No, ho tenuto il mio viso e si vede» - Sembra proprio che Gloria Guida, icona degli anni '70, abbia fatto un patto con il diavolo. Secondo leggo.it

Gloria Guida oggi, 70 anni sexy: “La morte? Temo che se ne vadano le persone che conosco” - Come è Gloria Guida oggi e il matrimonio con Johnny Dorelli La bellissima Gloria Guida compie 70 anni. Si legge su msn.com

Gloria Guida: “A Dorelli talvolta avrei sbattuto la porta. I film? Meglio qualche doccia in meno” - Il rapporto con il marito, l’amore per la figlia, la perdita della madre, le commedie sexy. repubblica.it scrive