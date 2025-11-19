Gloria Guida compie 70 anni | la bella voce il cinema sexy e l’amore con Johnny Dorelli | E dire che mi era antipatico

Gloria Guida festeggia 70 anni. Un traguardo che l’attrice, icona indiscussa della commedia sexy all’italiana negli anni Settanta, celebra nell’intimità della sua casa romana, lontana dai riflettori che per anni l’hanno seguita. Accanto a lei ci sono gli affetti più cari: il marito Johnny Dorelli, al suo fianco da 46 anni, la figlia Guendalina, la nipote Ginevra e i parenti stretti. Un metro e 70, capelli lunghi e biondi, occhi azzurri, sguardo magnetico: Gloria Guida è stata il sex symbol degli anni Settanta, emblema di una nuova femminilità non più capricciosa e volubile ma cosciente ed emancipata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

