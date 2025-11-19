Gli strumenti del Re | Lia Esposito torna con il secondo capitolo della saga fantasy

Gli strumenti del Re: un viaggio tra magia, emozioni e inclusione nel nuovo romanzo di Lia Esposito. Dopo il successo ottenuto con I Cacciatori – Lo scettro dell’alleanza, la scrittrice partenopea Lia Esposito torna incantarci con il secondo capitolo della saga fantasy: Gli strumenti del Re rdito PAV Edizioni. Un romanzo che promette battaglie epiche, tornei magici, leggende oscure. e qualche cuore spezzato qua e là. Nonostante gli impegni serrati tra presentazioni, firmacopie e probabilmente qualche incantesimo da lanciare, noi di GBT Magazine siamo riusciti a intercettare Lia – rigorosamente via telefono, che evocarla con un portale dimensionale ci sembrava eccessivo – per una chiacchierata tra mondi magici, crescita personale e il valore dell’inclusione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

