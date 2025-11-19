Gli stellati toscani | ristoranti la guida Michelin e chi conquista gli ambitissimi premi
Confermati a livello italiano tutti i locali con tre stelle: tra questi c'è anche l'enoteca Pinchiorri, che raggiunge dunque il massimo riconoscimento della celebre guida. Nuova entrata per quanto riguarda le insegne con una stella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
La sagra dove abbiamo mangiato meglio che in tanti ristoranti stellati. E non stiamo esagerando. Garfagnana Terra Unica non è "solo una sagra". È un luogo dove 21 associazioni di paese si uniscono per creare una kermesse gastronomica che definire "Lo - facebook.com Vai su Facebook
Guida Michelin 2026: tutti i nuovi ristoranti stellati italiani - Chi prende la stella in Italia con la Guida Michelin 2026: l'elenco completo dei ristoranti italiani che si aggiudicano un macaron, ma anche chi si aggiudica la seconda e la terza stella. dissapore.com scrive
Sciabola, prima stella Michelin per il ristorante del St Mauritius Hotel - Prima stella Michelin a Forte dei Marmi per Sciabola, il ristorante all'interno del St Mauritius Hotel. Da lanazione.it
Guida Michelin 2026: l'assegnazione delle stelle ai ristoranti. Segui la presentazione in diretta - Al Teatro Regio di Parma la cerimonia più attesa dell'anno per gli chef e il mondo della gastronomia italiana. Segnala quotidiano.net