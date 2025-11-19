Gli infermieri Enpapi | Fateci lavorare a Partita Iva

Roma, 19 novembre 2025 – "Con la finanziaria che ora è all'esame del Parlamento ci sono risorse per assumere medici e infermieri e fondi per un ulteriore aumento delle indennità di specificità, in particolare per gli infermieri". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo agli Stati Generali della Salute del Lazio, in corso a Roma. "È innegabile che questo Governo abbia invertito la rotta: il Fondo sanitario nazionale è passato dai 125 miliardi del 2022 ai quasi 143 nel 2026, con incrementi medi annui decisamente maggiori rispetto al passato", ha aggiunto. Queste risorse, ha proseguito, sono state investite "soprattutto per valorizzare il personale sanitario e far fronte alle carenze di organico, migliorare le retribuzioni e garantire più sicurezza contro le vergognose aggressioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

