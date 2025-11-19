Gli Avengers scatenano il loro attacco finale unendo poteri straordinari
Le recenti avventure degli eroi Marvel hanno raggiunto nuovi apici con l’epico scontro contro Godzilla, il gigantesco mostro che minaccia l’universo. L’intera squadra degli supereroi si è unita in un’unica, poderosa alleanza per affrontare questa minaccia senza precedenti. La strategia adottata mette in evidenza l’abilità della Marvel nel creare scene di grande impatto visivo e narrativo, che vedono protagonisti personaggi iconici e combinazioni sorprendenti di poteri. l’unione degli eroi Marvel e le tecniche di combattimento coordinato.. Nel numero speciale Godzilla Destroys the Marvel Universe #5, scritto da Gerry Duggan con le illustrazioni di Javier Garrón e le colorazioni di Sciotronc, si assiste a un coinvolgente scontro tra la squadra di supereroi e il King of Monsters. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
