’Gli Amori Sospesi’ all’auditorium Neroni

E' alla penultima settimana il Festival internazionale di musica ' Il Filo di Arianna ' organizzato dall'associazione ascolipicenofestival odv. Domani, 20 novembre, alle ore 20,30, nell'Auditorium 'Emidio Neroni', è di scena la musica jazz e quella brasiliana per la rassegna 'Linguaggi diversi'. Il protagonista assoluto è il clarinettista Gabriele Mirabassi, perugino, considerato tra i numeri uno al mondo, insieme a Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci al basso acustico. Il Trio 'Gli Amori Sospesi' propone un programma variegato con brani degli stessi esecutori, di Buarque, Lobo, Guinga, Mancini, Horta, Rojas e Milanes.

