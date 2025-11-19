Intercettati mentre erano nella sala d’attesa del commissariato per essere ascoltati, tra inspiegabili "momenti di ilarità" i cinque hanno provato a concordare una versione di comodo, lo scorso 29 ottobre (che è anche il giorno delle perquisizioni domiciliari ). Uno di loro ha proposto: "Diciamo che io sono andato là ed eravamo tutti molto ubriachi, lui si è alzato, mi ha tirato fuori 50 euro e io li ho presi", poi "lui mi è venuto addosso e l’ho spinto una prima volta e. ho visto che ha messo la mano in tasca. Stava per tirare fuori qualcosa, mi è saltato addosso.". Ipotizzata anche una fuga all’estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli aguzzini si vantano dopo le perquisizioni: "Pubblichiamo una storia su Instagram"