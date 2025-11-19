Glen Powell è la prova vivente che si può amare Omega senza essere per forza James Bond

Glen Powell ha quel tipo di carisma tranquillo che Hollywood tenta di spiegare da decenni senza mai riuscirci davvero. Parla con il tono di uno che non si prende troppo sul serio, ma che ha molto chiaro dove vuole andare. E soprattutto, parla come uno che non ha paura di rallentare. «La mia vita è un continuo passaggio da un ambiente all’altro», dice quasi ridendo. «Il ritmo è folle, ma mi piace così.» È il modo in cui lo dice a tradire il personaggio: niente pose, niente atteggiamento da divo. Solo lucidità e un certo spirito texano che lo rende immediatamente simpatico. Sul polso, impossibile da ignorare, c’è il nuovo Omega Seamaster Planet Ocean di quarta generazione, quello con la ghiera in ceramica arancione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Glen Powell è la prova vivente che si può amare Omega senza essere per forza James Bond

