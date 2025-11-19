Giunta toscana l’ora delle deleghe Sanità la svolta di Monni Barretta dg al posto di Gelli nel segno della discontinuità
Firenze, 19 novembre 2025 – Nuovo assessore alla Sanità, nuovo direttore generale. Il super assessorato Pd da 8 miliardi cucito addosso a Monia Monni (salute più sociale) è a un passo dalla rivoluzione, anche nei suoi ruoli apicali, con la possibile sostituzione del dg della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione. Sin qui in capo a Federico Gelli, dato ora in uscita in favore di Antonio Barretta, a sua volta direttore generale dell’Aou Senese dal gennaio ’21. Una soluzione che Monni avrebbe congegnato per non incappare nella contraddizione della continuità sanitaria e amministrativa appoggiandosi sullo stesso tecnico che ha lavorato per 5 anni con l’uscente Simone Bezzini, confinato di qui al 2030 al ruolo di capogruppo dei dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it
