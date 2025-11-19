Giunta toscana l’ora delle deleghe Sanità la svolta di Monni Barretta dg al posto di Gelli nel segno della discontinuità

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 novembre 2025 – Nuovo assessore alla Sanità, nuovo direttore generale. Il super assessorato Pd da 8 miliardi cucito addosso a Monia Monni (salute più sociale) è a un passo dalla rivoluzione, anche nei suoi ruoli apicali, con la possibile sostituzione del dg della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione. Sin qui in capo a Federico Gelli, dato ora in uscita in favore di Antonio Barretta, a sua volta direttore generale dell’Aou Senese dal gennaio ’21. Una soluzione che Monni avrebbe congegnato per non incappare nella contraddizione della continuità sanitaria e amministrativa appoggiandosi sullo stesso tecnico che ha lavorato per 5 anni con l’uscente Simone Bezzini, confinato di qui al 2030 al ruolo di capogruppo dei dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giunta toscana l8217ora delle deleghe sanit224 la svolta di monni barretta dg al posto di gelli nel segno della discontinuit224

© Lanazione.it - Giunta toscana, l’ora delle deleghe. Sanità, la svolta di Monni. Barretta dg al posto di Gelli nel segno della discontinuità

Altri contenuti sullo stesso argomento

giunta toscana l8217ora delegheConsiglio regionale, Tomasi: "Vorremmo conoscere deleghe degli assessori". Giani: "Mi attengo allo Statuto" - La comunicazione da parte della presidente Stefania Saccardi della nomina di Alessandro Tomasi (FdI) come Portavoce dell’opposizione e della costituzione ... Secondo gonews.it

giunta toscana l8217ora delegheRegione Toscana, a Filippo Boni la delega a infrastrutture e urbanistica. Incarico strategico nella giunta Giani - Monia Monni alla sanità, Leonardo Marras allo sviluppo economico, Filippo Boni alle infrastrutture e urbanistica, Mia Diop vicepresidente della Regione Toscana con deleghe alla partecipazione, alla le ... Riporta corrierediarezzo.it

giunta toscana l8217ora delegheGiunta Regionale, Giani illustra il documento programmatico - I punti cardine del documento programmatico e la composizione della nuova Giunta regionale. Segnala gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Giunta Toscana L8217ora Deleghe