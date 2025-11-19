Giuliacci spiazza tutti | Nevicata perfetta Fine novembre da brividi

Una notizia di grande rilievo arriva dalle ultime analisi del colonnello Mario Giuliacci: tra il 21 e il 23 novembre si potrebbero creare tutte le condizioni per quella che viene definita “la nevicata perfetta” sulla Val Padana, un evento raro ma possibile quando diversi fattori atmosferici si combinano in modo ideale. Il quadro sinottico: aria polare e ciclone sottovento alle Alpi - Giovedì 20 novembre un nuovo nucleo di aria polare raggiungerà il settore settentrionale delle Alpi, un arrivo previsto già dallo stesso Giuliacci lo scorso 5 novembre. I venti freddi, spingendosi perpendicolarmente contro la barriera alpina, saranno costretti a dividersi in due direzioni: una parte verso il sud della Francia, l'altra verso i Balcani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

