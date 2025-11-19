Girano con l' hashish addosso ma il fiuto del cane li smaschera | fermati due minorenni

Grazie al fiuto infallibile del cane antidroga, il cane antidroga in servizio aal'unità cinofila del Comando della polizia locale di Cesano Maderno, gli agenti sono riusciti a trovare 23 grammi di hashish addosso a due minorenni che passeggiavano nel centro cittadino. L’operazione, condotta nei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

