Giovanili Livorno la società incontra i responsabili per trovare una soluzione alla crisi | promessi contratti per allenatori e staff
L'impegno a contrattualizzare a breve i componenti di tutti gli staff e la garanzia che nessuna mensilità, comprese quelle arretrate, vada persa. Questo ciò che la società amaranto, dopo settimane di caos, come testimoniato dagli scioperi di under 15 e 14 e dalle dimissioni del tecnico Stefano. 🔗 Leggi su Today.it
L'Unione Sportiva Livorno 1915 si stringe vicino a Zeno, giocatore delle Giovanili, per l'improvvisa scomparsa della mamma Greta e esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia.