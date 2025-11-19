Giovanili Livorno la società incontra i responsabili per trovare una soluzione alla crisi | promessi contratti per allenatori e staff

L'impegno a contrattualizzare a breve i componenti di tutti gli staff e la garanzia che nessuna mensilità, comprese quelle arretrate, vada persa. Questo ciò che la società amaranto, dopo settimane di caos, come testimoniato dagli scioperi di under 15 e 14 e dalle dimissioni del tecnico Stefano. 🔗 Leggi su Today.it

